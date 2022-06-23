Специалист Роспотребнадзора Худобородов рассказал об опасности купания в непроверенных водоемах

Специалист Алексей Худобородов рассказал, что купание в непроверенных водоемах может привести к появлению различных инфекций. Об этом сообщила НСН.

«Вода является фактором передачи многочисленных инфекционных заболеваний, которые можно разделить на несколько групп», — рассказал эксперт.

Он отметил, что во-первых, это бактериальные инфекции, но они не очень распространены. Во-вторых, это вирусы. Например, аденовирусные, энтеровирусные инфекции, ротавирусы и даже гепатиты.