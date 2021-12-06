Специалист рассказала, как отличить реальную аллергию на мандарины от псевдоаллергии

Врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова объяснила, как человеку в преддверии новогодних праздников, когда на прилавках появляется огромное количество сортов мандаринов, отличить аллергию на этот фрукт от псевдоаллергии. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Мандарины способны увеличить в организме количество гистамина, который необходим для правильного ответа иммунитета. Переизбыток этого вещества может вызывать зуд, покраснение и отек кожи и слизистых. Все это и называется псевдоаллергической реакцией, однако могут возникнуть и реальная аллергия.

«При настоящей аллергии реакция возникает у человека мгновенно, как только он пробует продукт. Иногда это бывает даже от запаха продукта. И, что важно, эти реакции будут проявляться регулярно при контакте с фруктом. А вот при псевдоаллергических реакциях проявления аллергии возникают после употребления определенного количества продукта. Если через какое-то время человек решит снова попробовать мандарины в небольшом количестве, то, наиболее вероятно, реакций никаких не будет», — пояснила аллерголог.

При появлении псевдоаллергии достаточно попринимать антигистаминные препараты, а вот при реальной аллергической реакции лучше получить консультацию у лечащего врача.