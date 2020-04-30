Специалист рассказал об осложнениях коронавируса

Специалист подтвердил, что у больных COVID-19 возникает внутрисосудистое тромбообразование.

«Примерно у 5% пациентов, находящихся в стационаре, молодых в том числе, развивается какое-то острое нарушение мозгового кровообращения. Были сопоставлены лабораторные данные клинической картины, и выяснилось, что резко увеличивается свертываемость крови. Развивается такое внутрисосудистое тромбообразование», — пояснил профессор.

Тромбообразование приводит к инсультам. Поэтому стратегия ведения таких пациентов иная. Так как в их схему лечения вводят антикоагулянты.

К сожалению, заранее обезопасить себя от осложнений нельзя. У зараженных также могут наблюдать нарушение сознания и гипоксию.