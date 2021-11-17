Специалист рассказал об опасности употребления домашних консервов

Врач-терапевт Георгий Сапего пояснил, чем именно могут быть опасны консервы, приготовленные в домашних условиях. По словам специалиста, такие заготовки могут содержать в себе возбудителей ботулизма, что чревато поражением нервной системы и даже летальным исходом. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

Ботулизм означает отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Такое вещество может представлять опасность даже в малых количествах, написало ИА Nation News.

«Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба», — пояснил специалист.

Часто этот патоген встречается в овощных и мясных заготовках. В компотах и вареньях он не содержатся по причине большого количества кислоты. Ботулотоксин можно разрушить с помощью высокой температуры, поэтому при открытии консервов не стоит отказываться от термической обработки.