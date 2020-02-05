Специалист рассказал о недостатках в китайском чесноке

«Китайский чеснок очень жесткий. Кстати, никто никогда не проводил его исследование на содержание остаточных химических веществ, поскольку в таких количествах такой жесткий чеснок производить без побочного содержания химических веществ крайне сложно. Китайский чеснок очень жесткий на вкус, он по своим качествам очень отличается от наших чесноков. Наши люди привыкли к более мягкому вкусу», — пояснил специалист.

Абакумов обратил внимание на то, что прекращение поставок чеснока из Китая — хороший шанс для отечественных аграриев. По его мнению, на российском рынке появится больше местной продукции.

«Начнутся поставки чеснока с мелких и средних сельскохозяйственных предприятий. Из Китая гнали чеснок просто потому, что это крупные партии для крупных поставщиков, для торговых сетей, им так удобнее работать. Придется немножко поднапрячься и устроить закупки через систему Центросоюза, например, с личных подсобных хозяйств, у фермерских хозяйств и у средних предприятий. У нас многие выращивают чеснок и жалуются на то, что им сложно попасть на прилавки, поскольку все заполонено китайским чесноком», — резюмировал эксперт.