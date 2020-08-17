Специалист рассказал о лечении зараженных COVID-19 туристов в Крыму

По его словам, в регионе подготовлено необходимое количество коек, а медицинские специалисты готовы принять пациентов с COVID-19.

«Для лечения пациентов с новой короновирусной инфекцией в Республике Крым развернуто 956 коек в восьми лечебных учреждениях, для лечения пациентов с пневмонией — 400 коек в 21 учреждении», — уточнил Кравец.

Предусмотрено также почти 1000 резервных коек для лечения заразившихся коронавирусом. Работа по формированию резерва врачей и среднего медицинского персонала имеет постоянную основу. В Крыму достаточно единиц специальной техники и препаратов для лечения пациентов с таким диагнозом.