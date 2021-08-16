Специалист рассказал, кому не стоит быть донором крови

Глава общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов поговорил с РИА ФАН о донорстве крови. Он рассказал, кому лучше не стоит становиться донором, а также поделился удивительными случаями, когда донорство спасало жизни.

Он пояснил, что донорами могут быть не все: существуют противопоказания, например, низкая масса тела. Не стоит быть донором и тем, у кого есть психологическая непереносимость процедуры сдачи крови.

«Приходят девочки менее 50 килограммов. Много психосоматики, у мужчины взрослого берется кровь из пальца и он уже „плывет“», — поделился Андронов.

Он рассказал, что люди, регулярно сдающие кровь, в среднем живут на пять лет дольше. Это связано с постоянным обновлением крови.

«В донорстве костного мозга вычисляли, что у донора вырабатывается иммунитет против онкологии. И в Германии был зафиксирован случай, когда делалась трансплантация костного мозга, вместе с раком крови у [пациента] был излечен СПИД», — рассказал специалист.

Он пояснил, что такое возможно, потому что в организме человека запускаются процессы, которых нет у больных раком.