Специалист рассказал, какие растения могут быть опасны для детей

Некоторые комнатные растения могут быть опасны для детей, поэтому к их выбору стоит подходить с большой осторожностью. Таким мнением поделился директор тульского филиала «Агро эксперт групп» Антон Ананьев в беседе с РИА «Недвижимость».

Специалист отметил, что детский организм может плохо реагировать на некоторые виды растения. Малыш может столкнуться с аллергией или куда более серьезными реакциями, приводящими к летальному исходу. У ребенка могут возникнуть зуд, расстройство кишечника, рвота, временная слепота и удушье, передало РИА ФАН.

«Одним из наиболее опасных комнатных растений считается молочай. При повреждении стебля или листа на слизистую может попадать ядовитый сок, который может вызвать головокружение, обморок, а также поражение печени и кишечника», — сообщил Ананьев.

Опасность также могут принести ароидные растения, такие как монстера, антуриум и диффенбахия. Сок этих растений провоцирует у детей обильную рвоту, слюноотделение и удушье вплоть до летального исхода.