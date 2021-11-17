Специалист рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет

Нутрициолог, член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, основатель онлайн школы Pro-Здоровье Ксения Черная рассказала, какие продукты смогут укрепить иммунитет в период сезонных простуд и коронавируса. Об этом написал «ФедералПресс».

«Если говорить о том, что нужно есть для усиления иммунитета, то это прежде всего субпродукты. Субпродукты гораздо полезнее, чем мясо. В них больше питательных веществ, они легче усваиваются организмом. Например, печень, желудочки, сердечки, язык. Их источником может быть как птица, так и мелкий и крупный рогатый скот», — сообщила эксперт.

Она добавила, что во время болезни лучше убрать молочные продукты и продукты, содержащие глютен. Частые болезни могут указывать на нарушение микрофлоры кишечника, поэтому до ее восстановления от молока лучше отказаться совсем.

Также важную роль в поддержании иммунитета, по словам специалиста, играет витамин А. Он отвечает за зрение, рост костей, поддержание целостности кожного покрова. Найти этот витамин можно в яйцах, моркови, шпинате, перце, луке и рыбьем жире. Кроме того, не стоит забывать про ягоды, фрукты и зеленые овощи, заключила нутрициолог.