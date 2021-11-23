Специалист рассказал, как защитить волосы от электризации

Зимой, когда приходится носить шапку, многие сталкиваются с электризацией волос. Эксперт сервиса СберУслуги и мастер по волосам Елена Коростелева рассказала «Газете.ru», как защититься от этого неприятного эффекта.

Избавиться от электризации волос может помочь спрей с термальной водой, которым нужно время от времени сбрызгивать волосы. Кроме того, следует обратить внимание на материл головного убора — синтетические материалы способствуют электризации волос больше, чем натуральные.

«При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей, так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться», — пояснила Коростелева.

Специалист добавила, что зимой, когда воздух в квартирах очень сухой, а на улице морозно, волосы нуждаются в дополнительном увлажнении и питании. Поэтому в тот период особенно актуальны бальзамы и маски для волос.