Специалист рассказал, как сохранить половое влечение во время паники из-за коронавируса

Специалист уверен, что карантин может по-разному повлиять на сексуальные отношения пары.

«В тех парах, где есть эмоциональная близость, любовь, дружба и страсть, там и близости становится порой даже больше, чем раньше. А в тех парах, где эмоциональной близости не было, брак был формальный, начинается недовольство, „не туда положил, не то сделал“ и так далее по нарастающей», — пояснил эксперт.

Кульгавчук отметил, что люди со слабой нервной системой могут быть сильнее остальных подвержены панике из-за коронавируса. В этом случае им становится не до половой близости.

Специалист убежден, что для сохранения психического и интимного здоровья, важно при любых обстоятельствах разделять режим труда и отдыха.

Психолог сообщил, что для любителей разнообразия появится больше времени и возможностей. Он предлагает не только менять место, но и вносить фантазии. Например, искренне поговорить о своих желаниях с партнером, заняться переосмыслением быта, устроить разговор по душам или вечер нежности.