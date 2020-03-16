    16 марта 2020, 17:30

    Специалист рассказал, как сохранить половое влечение во время паники из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Евгений Кульгавчук, психотерапевт, семейный психолог, побеседовал с ИА Nation News и рассказал, как сохранить половое влечение к партнеру во время стресса, вызванного распространением коронавируса.

    Специалист уверен, что карантин может по-разному повлиять на сексуальные отношения пары.

    «В тех парах, где есть эмоциональная близость, любовь, дружба и страсть, там и близости становится порой даже больше, чем раньше. А в тех парах, где эмоциональной близости не было, брак был формальный, начинается недовольство, „не туда положил, не то сделал“ и так далее по нарастающей», — пояснил эксперт.

    Кульгавчук отметил, что люди со слабой нервной системой могут быть сильнее остальных подвержены панике из-за коронавируса. В этом случае им становится не до половой близости.

    Специалист убежден, что для сохранения психического и интимного здоровья, важно при любых обстоятельствах разделять режим труда и отдыха.

    Психолог сообщил, что для любителей разнообразия появится больше времени и возможностей. Он предлагает не только менять место, но и вносить фантазии. Например, искренне поговорить о своих желаниях с партнером, заняться переосмыслением быта, устроить разговор по душам или вечер нежности.