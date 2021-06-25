Специалист рассказал, как избежать пищевого отравления в летний период

В летний период шанс подхватить пищевое отравление куда выше, чем в другие времена года. Все дело в том, что на жаре еда портится намного быстрее. По мнению спортивного диетолога и персонального нутрициолога Ирины Писаревой, летом нужно относиться к употребляемой пище намного внимательнее. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Писарева рассказала, что летом не рекомендуется употреблять в пищу роллы и суши, молочные продукты и пирожные с кремом. Подобные продукты довольно легко портятся при высоких температурах.

«Также опасна готовая продукция, которая продается в магазинах или кафе быстрого питания: салаты с различными майонезными соусами или в которые добавлены яйца, молочные блюда, например, готовые сырники. В этих продуктах, если они оставлены на солнце, очень быстро размножаются бактерии, поэтому стоит быть с ними аккуратнее», — предупредила специалист.

Бактерии, вирусы и грибки размножаются на таких продуктах куда быстрее из-за нарушений в технологиях приготовления или хранения продуктов.

Стоит также уделять внимание и личной гигиене. Перед едой обязательно нужно помыть руки или обработать их антисептиком.

«Также очень тщательно нужно промывать овощи и фрукты перед употреблением. Неважно, где вы едите этот продукт — дома или на улице — его нужно внимательно осмотреть, чтобы не было никаких подгнивших частей. Даже если помидор немножко подпорчен или пахнет чем-то кислым, то его необходимо выбросить. Не стоит его пробовать или отрезать испорченную часть — есть очень большой риск, что микробы уже прошли по всему продукту, и вы просто можете отравиться», — отметила Писарева.

Нутрициолог рассказала, что в летнее время хранить продукты вне холодильника рекомендуется не более двух часов. Во время поездки можно помещать еду в термосумку.

«Размораживать продукты лучше в холодильнике, либо в холодной воде. Но тогда воду нужно менять, потому что в ней тоже могут образоваться вредные микроорганизмы», — подытожила эксперт.