Специалист рассказал, что необходимо употреблять в пищу для разжижения крови

Врач-гематолог Дмитрий Евсеев рассказал россиянам, какой рацион питания поспособствует разжижению крови и будет препятствовать образованию тромбов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, именно тромбозы чаще всего вызывают инфаркты, из-за которых гибнет множество людей во всем мире. Чтобы препятствовать образованию кровяных сгустков, можно принимать специальные препараты. Из безопасных способов нормализации процесса кровотока медик посоветовал употреблять достаточное количество простой воды.

«Полтора–два литра в сутки помогут восстановить баланс жидкости в организме», — процитировало ИА Nation News слова гематолога.

Помимо воды, по словам специалиста, необходимо включить в свой каждодневный рацион овощи и фрукты. В этот список медик добавил цитрусовые, гранат, имбирь, чеснок и свеклу. В них содержатся фитонциды, аскорбиновая кислота и селен, улучшающие работу сердца и снижающие вязкость крови.

Эксперт отметил, что сгущение крови часто наблюдается именно у тех людей, кто пьет мало жидкости.