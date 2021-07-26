Специалист рассказал, чем могут быть опасны продукты из магазина

Продукты из магазина могут быть опасны, так как могут спровоцировать резкие скачки уровня инсулина. Таким мнением в интервью радио Sputnik поделилась фитнес-тренер и нутрициолог Дарья Савельева.

Специалист отметила, что многие продукты на полках магазина проходят специальную обработку. Из-за этого еда теряет большую часть полезных веществ.

По словам Савельевой, лучше употреблять в пищу необработанные продукты. Необработанными продуктами считаются те, в составе которых только один компонент: фрукты, овощи, орехи, крупы. Она заявила, что молочные продукты не могут относиться к необработанным продуктам, так как проходят пастеризацию. Однако они могут быть безопасными, если их дополнительно не обогащали.

«У нас нет непастеризованного молока в магазинах, и кисломолочные изделия тоже делаются из пастеризованного молока. Соответственно, в кисломолочных продуктах, если они дополнительно не обогащены, не сохраняются пробиотические культуры», — передал слова Савельевой «Царьград».

Специалист рассказала, что особенно внимательно нужно относиться к покупке муки. Важно обращать внимание на тонкость полома. Лучше выбирать муку грубого помола. Самой полезной является ореховая, кокосовая, нутовая и кунжутная мука.