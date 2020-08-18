Специалист прокомментировал наличие иммунитета к коронавирусу у россиян

Специалист отметил, что данный показатель является достаточно низким, так как это результат того, что люди переболели. Он также подчеркнул, что необходимо помнить и о тех, у кого болезнь проходила бессимптомно — у них также выработался иммунитет.

«Любой иммунитет можно пробить, если очень захотеть, но в принципе это процесс, который должен нарастать. Иммунная прослойка будет увеличиваться. Данным можно доверять, в Роспотребнадзор стекаются все сведения по всей России», — пояснил Зуев.