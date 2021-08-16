Специалист предупредил об опасности сильного дефицита калорий при похудении

Член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы Владимир Статут рассказал, чем опасен сильный дефицит калорий при попытках похудеть. Слишком мало есть нельзя — это может привести к проблемам со здоровьем как физическим, так и психологическим, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт объяснил, что если организм получает слишком мало калорий и полезных жиров, он входит в стрессовое состояние и начинает накапливать жир «впрок», из-за чего желающие похудеть могут столкнуться с обратным эффектом.

«Ценно для [организма] — выжить, а механизм выживания — это ваша жизнедеятельность плюс жиры. Он будет вырабатывать кортизол и за счет этого ограничивать функции вашего организма. Например, если вы перестанете есть или будете есть, например, 1000 килокалорий, то первую неделю или две вы начнете худеть, у вас поднимется настроение, вы начнете соображать лучше, а потом начнется обратный процесс. Хуже всего то, что организм начнет пережигать мышечные ткани и стараться не трогать жиры. Потому что откладывать жиры — это выживание», — пояснил Статут.

В результате организм начнет сжигать мышечную массу и копить жир, вместо красивого стройного тела человек получит фигуру, называемую skinny fat — худое тело с небольшой массой, но большим количеством жировых отложений. В такой ситуации человек может решить, что нужно есть еще меньше, а это уже может привести к серьезным психологическим проблемам, вплоть до анорексии.

Поэтому при похудении необходимо тщательно рассчитывать норму калорий и сокращать рацион не более чем на 20%, заключил эксперт.