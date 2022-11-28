Здоровье 28 ноября 2022, 10:31 Политолог Антон Орлов предложил создать в поликлиниках РФ пункты с товарами без уплаты НДС

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Товарные пункты, освобожденные от уплаты налога на добавленную стоимость, предложил открыть в российских больницах директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщил RT.

Во многих больницах страны действует строгий режим посещения, родственники больных не всегда имеют возможность регулярно их посещать и приносить все необходимое.

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По мнению специалиста, создание подобных точек позволит находящимся в стационарах пациентам без труда самостоятельно покупать средства гигиены и другие нужные товары.

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