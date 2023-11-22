Здоровье 22 ноября 2023, 18:52 Специалист по здоровому питанию Придачина объяснила, что нутрициолог может не быть врачом и не иметь образования

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Главное отличие диетолога от нутрициолога в том, что последний может не иметь медицинского образования. Об этом News.ru рассказала специалист по здоровому питанию Ксения Придачина.

Задача нутрициолога состоит в помощи человеку соблюдать рекомендации по диете. Но составить ее с точки зрения медицинских показаний может только врач.

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«Диетолог — это врач с высшим медицинским образованием. Он назначает лечебную диету при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ожирения, сахарного диабета», — объяснила Придачина.

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