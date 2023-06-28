Здоровье 28 июня 2023, 17:55 Специалист по питанию Золоев рассказал, какие продукты опасны для беременных Специалист по питанию Золоев посоветовал беременным отказаться от кофе

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Некоторые продукты могут быть опасны для женщин в положении. Нутрициолог Олег Золоев рассказал, от какой еды стоит воздержаться, чтобы не столкнуться с угрозой выкидыша и преждевременных родов. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, крайне опасным для беременных является кофеин. Также лучше не употреблять сыры с плесенью, так как они могут содержать бактерии листерия, которые вызывают проблемы со здоровьем у ребенка.

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Мука, сахар и зерновые культуры могут быть заражены грибками, что ухудшает здоровье женщины в положении. Поэтому их потребление лучше сократить.