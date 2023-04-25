Здоровье 25 апреля 2023, 12:14 Специалист по питанию Немцан призвала россиян отказаться от бутербродов на завтрак

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Завтрак должен быть сбалансированным и калорийным, поэтому во время утреннего приема пищи не следует отдавать предпочтение сладким йогуртам и бутербродам с колбасой. Об этом сообщила эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, подобные завтраки провоцируют резкий скачок инсулина, что создает нагрузку для поджелудочной железы. Также утром не стоит есть манную кашу из-за большого содержания глютена, который обостряет воспаления в ЖКТ.

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Как сообщил сайт kp.ru, для завтрака отлично подойдут яйца, овсянка и сэндвичи с кусочком слабосоленой семги.