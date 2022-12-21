21 декабря 2022, 16:33
Специалист по питанию Львова рассказала, как не навредить здоровью чаем
Специалист по питанию Львова посоветовала не пить чай сразу после еды
Многие люди привыкли пить чай сразу после еды. Однако подобный подход может навредить здоровью. Такой информацией поделилась специалист по питанию Маргарита Львова. Об этом сообщили «Известия».
В составе чая присутствуют танины. Данные вещества мешают железу усваиваться. При этом уровень негативного влияния зависит от количества и качества чая, а также от общего состояния здоровья человека.
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«Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 миллилитров в день», — рассказала Львова.
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По словам эксперта, напиток лучше употреблять в первой половине дня, а после приема пищи должно пройти по меньшей мере 40 минут. Специалист посоветовала также сократить количество чая людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным содержанием мочевой кислоты, написало РИА ФАН.
От чая в пакетиках Львова посоветовала воздержаться. Подобный напиток принесет организму лишь вред.
Питание
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