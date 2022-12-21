Здоровье 21 декабря 2022, 16:33 Специалист по питанию Львова рассказала, как не навредить здоровью чаем Специалист по питанию Львова посоветовала не пить чай сразу после еды

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Многие люди привыкли пить чай сразу после еды. Однако подобный подход может навредить здоровью. Такой информацией поделилась специалист по питанию Маргарита Львова. Об этом сообщили «Известия».

В составе чая присутствуют танины. Данные вещества мешают железу усваиваться. При этом уровень негативного влияния зависит от количества и качества чая, а также от общего состояния здоровья человека.

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«Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 миллилитров в день», — рассказала Львова.

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По словам эксперта, напиток лучше употреблять в первой половине дня, а после приема пищи должно пройти по меньшей мере 40 минут. Специалист посоветовала также сократить количество чая людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным содержанием мочевой кислоты, написало РИА ФАН.

От чая в пакетиках Львова посоветовала воздержаться. Подобный напиток принесет организму лишь вред.