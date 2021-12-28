Специалист по питанию Доронкина рассказала, как выбрать крабовые палочки

В качественных крабовых палочках должно содержаться минимум 30% рыбного фарша, или сурими. Таким мнением поделилась специалист по питанию Елена Доронкина. Об этом сообщила «Газета.ru».

«На этикетке в составе на первом месте должно быть указанно именно „сурими“ — в противном случае есть риск купить подделку или некачественный продукт», — рассказала специалист.

Качество фарша определяется по проценту концентрированного рыбного белка. Минимальное количество этого вещества в качественных крабовых палочках — семь граммов. При этом чаще всего фарш делают из хека, минтая, рыбы путассу или пикши.

Продукт должен быть упругим, иметь белый цвет и не ломаться во время разворота. Желтый оттенок свидетельствует о наличии сои в палочках.

В состав качественной закуски должны входить вода, сахар, соль, крахмал, растительное масло и пищевые добавки.

«При выборе обратите внимание на лицевую сторону упаковки — там не должно фигурировать мелким шрифтом „Имитация крабовых палочек“», — заключила эксперт.