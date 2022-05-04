Специалист по питанию Алименко рассказал, как похудеть без стресса

Чтобы похудеть без невроза и стресса, нужно не ставить жестких ограничений, а раз в неделю позволять себе есть все, что хочется. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.

«Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя „день наслаждения“: раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее», — сказал Алименко.

Это нужно для того, чтобы у худеющего не появлялся страх перед едой, если вы будете знать, что раз в неделю сможете позволить себе все что угодно, ограничивать себя в течение недели будет проще. При этом важно не устанавливать жестких запретов, главное — следить за калорийностью рациона, а также за соотношением белков, жиров и углеводов.