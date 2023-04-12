Здоровье 12 апреля 2023, 11:11 Специалист по омоложению Трескова: отказ от алкоголя и спорт помогут сохранить молодость

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Старение — это естественный процесс, но большинство людей хотят как можно дольше оставаться молодыми, и сделать это можно, не прибегая в пластическим операциям. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала тренер по естественному омоложению Надежда Трескова.

По ее словам, для сохранения молодости нужно избавиться от лишнего веса, убрав тем самым дополнительную нагрузку на организм. Потом пересмотреть свой круг общения — добавить в него людей младше по возрасту. Еще один полезный совет — отказаться от алкоголя и сигарет, которые пагубно влияют на кожу.

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Кроме того, нужно наладить питание и сократить количество потребляемого мяса до нескольких раз в неделю. И, конечно, добавить регулярные занятия спортом. Они должны быть не изнуряющими, а комфортными для поддержания физической активности. Наконец, никогда нельзя переставать учиться. Новые знания, по мнению Надежды Тресковой, таят в себе новые возможности.

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