Специалист перечислил вредные и полезные продукты для суставов

Суставы нуждаются в полезных веществах так же сильно, как и весь организм в целом. Соединительная хрящевая ткань требует клетчатку, углеводы, белки и жиры, а также правильное соотношение витаминов и микроэлементов. В летнее время количество фруктов и овощей в рационе человека заметно увеличивается, но специалисты напоминают, что не стоит забывать и о других продуктах. Об этом написал сайт kp.ru.

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что практически все специалисты-травматологи сходятся в мысли, что уменьшение гибкости в суставах — это следствие «старения» коллагена в соединительных тканях. Омолодить коллаген помогут не только полезные вещества, витамины и микроэлементы, но и употребление большого количества воды. По словам специалиста, она необходима суставам как воздух.

Животный белок необходим для синтеза аминокислот, деления клеток и восстановления тканей. Его можно найти в курице, индейке, в яичных белках и рыбе. Также мясо содержит цинк, который влияет на процессы синтеза и распада.

Очень необходим для суставов витамин C. Он содействует выработке специальных ферментов, улучшает прочность суставов и снижает воспаление. Высокое содержание этого витамина в летних ягодах и фруктах: черная смородина, яблоки, облепиха.

Еще для суставов очень нужны мукополисахариды, которые есть в морепродуктах, рыбе лосося, водорослях ламинария. А также полезны все блюда с желатином: холодец, заливное, фруктовые и ягодные желе, натуральный мармелад.

Также для суставов крайне полезны ананас и арбуз. Сок арбуза прекрасно очищает весь организм, буквально выметает соли из суставов. А свежий ананас содержит бромелайн, который способен уменьшать воспаление.

Тем, кто имеет проблемы с суставами, в черный список следует внести любые копчености, помидоры, красное мясо в жареном или вяленом виде, маринады, консервы и другие продукты с консервантами, бобовые, шпинат, репу, щавель, редис, фастфуд и покупную выпечку.