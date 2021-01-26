Специалист оценил процесс вакцинации от коронавируса в России

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для ускоренной вакцинации. Он подчеркнул, что во всех регионах жителям должны обеспечить возможность сделать прививку бесплатно.

По словам Крестинского, в нашей стране количество препарата увеличивается с каждой неделей. При этом есть малые населенные пункты, в которых живут около 300 человек, где прививочная кампания пока не начиналась. Основная проблема заключается в транспортной доступности.

Эксперт подчеркнул, что весь февраль, март и апрель система здравоохранения будет нацелена на массовую вакцинацию. Он считает, что нужно еще больше усилить внимание к профилактике, лечению COVID-19 и в общем к здравоохранению в России.