Специалист объяснила, почему «сушка» тела может помешать росту мышц

Доцент кафедры анатомии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта Екатерина Петренко объяснила, почему низкий процент жировой массы может помешать росту мышц, сообщило радио Sputnik.

Она рассказала, что есть люди, которым строительство мышц дается довольно просто, а для некоторых это стоит огромных усилий даже в молодом возрасте. Чтобы рельеф мышц стал заметен, люди изводят себя «сушкой», то есть резким сокращением жировой ткани.

«Нужно помнить, что жировая ткань необходима организму для обеспечения нормальной жизнедеятельности. При распаде жиров высвобождается большое количество энергии. Она нужна тем же скелетным мышцам для нормальной работы», — предупредила эксперт.

Петренко посоветовала не сокращать жировую массу слишком быстро. Специалист подчеркнула, что жировая ткань необходима не только для обеспечения энергии. Еще она является источником гормонов, которые способствуют приросту мышечной массы.

Медик пояснила, что изменение веса является вариантом физического развития, которое происходит постепенно. Не стоит стараться как можно скорее нарастить мышечную массу.