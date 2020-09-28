Специалист объяснил, в каком случае кварцевые лампы опасны для здоровья

Кандидат экономических наук, директор ООО «Экологическое развитие» Владимир Венгерцев объяснил, в каком случае кварцевые лампы могут обжечь глаза и кожу.

Дети в Приморском крае получили ожоги глаз и лица во время уроков. Уточняется, что в классе школы села Анучино слишком долго работал ультрафиолетовый регулятор. Из-за этого пострадали ребята, информирует ИА «Невские новости».

«Кварцевую лампу, которую применяют для обеззараживания, нельзя включать, когда в помещении находятся люди. Это может привести к ожогам лица и глаз. Это все равно, что смотреть на яркое солнце», — прокомментировал ситуацию специалист.

Он заключил, что подобные случаи происходят не по вине ламп, а из-за неумения людей пользоваться ими.