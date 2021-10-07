Специалист объяснил, почему важно питаться разнообразно

Психолог Елена Перминова рассказала Ura.ru, что однообразное питание может приводить к преддепрессивному состоянию и эмоциональному выгоранию. Поэтому осенью особенно важно поддерживать разнообразность рациона.

«У нас летом все есть. И фрукты, и овощи, и мы кушаем разнообразно. Осенью мы это сужаем. На самом деле, проведено исследование о том, что однообразная пища может привести к околодепрессивным состояниям. Здесь вопрос: речь про баланс микроэлементов или про узкий спектр вкусов, потому что через вкусовые рецепторы мы можем себя порадовать. Дело не в пироженках, а в разнообразии», — пояснила психолог.

Признаки эмоционального выгорания и околодепрессивного состояния — это раздражительность, усталость, пассивность, отсутствие энтузиазма к привычным занятиям. Заметив у себя подобные признаки, необходимо дать себе отдых и уделить время заботе о себе.

«Как минимум, не задерживаться на работе и не приходить на нее раньше, соблюдать режим труда и отдыха — самое главное. И уделить силы, время, ресурсы заботе о себе, то есть, помягче к себе относиться, снизить требования и сделать свою жизнь приятнее», — заключила Перминова.