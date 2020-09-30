Специалист объяснил, почему нельзя назначать себе лекарства самостоятельно

По словам специалиста, не стоит самостоятельно прописывать себе лекарства, даже те, что вы привыкли пить, или те, которые продаются без рецепта. Так как они могут только усугубить ситуацию. Необходимо обратиться за профессиональной помощью.

«В основе „Корвалола“ и его аналогов лежат сильнодействующие вещества — барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала», — пояснил Малыгин.

Он подчеркнул, что антидепрессанты не вызывают зависимости, хоть все и говорят обратное. Однако выписывать эти препараты может исключительно врач. Такое лекарство имеет свое направление — научить человека избавляться от стресса.

Психолог также рассказал, что люди зачастую ждут очень долго, чтобы обратиться к специалистам.

«Тревога может быть признаком невроза и депрессии. Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3-5 лет от начала заболевания — это потерянные годы. При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние», — поделился Малыгин.