Специалист объяснил, как правильно измерять температуру тела в холода

Речь идет об измерении температуры на входе в магазины и кафе с помощью тепловизоров и лазерных градусников. Такая процедура позволяет выявлять людей с симптомами COVID-19 и других вирусных заболеваний. Когда на улице понижается температура, устройство нужно использовать иначе.

«Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше», — подчеркнул специалист.

Андриевский посоветовал подождать около трех-пяти минут и повторить процедуру. Таким способом удастся избежать погрешности показателей.