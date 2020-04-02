Специалист назвал самые безопасные такси во время коронавируса

Таксопарки должны проводить ежедневную проверку таксистов и не допускать к работе людей с симптомами коронавируса.

В машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски, сообщил Кодолов. Водителям посоветовали протирать ручки дверей, проветривать салон машины.

Специалист считает, что не стоит пользоваться услугами частных таксистов.

«Их невозможно контролировать. Больной он или не больной? Они могут больными на линию выходить, и это никто и никак не сможет проверить, это основная проблема», — заявил он.