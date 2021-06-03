Специалист: натуральность молока не зависит от его срока хранения

Руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева рассказала, что натуральности молока и срок его хранения друг с другом не связаны. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Она пояснила, что длительный срок хранения не говорит о том, что продукт был сделан из сухого молока или о наличии пищевых добавок в нем.

«А храниться оно может долго, лишь после того, как будет обработано термически, при помощи современных технологий: ультрапастеризация, стерилизация», — рассказала Абдуллаева.

Эксперт уточнила, что молоко портится из-за распространения в нем нежелательной микрофлоры. При обработке высокими температурами эта микрофлора уничтожается.

«И в таком стерильном виде молоко, разлитое в асептических условиях, без доступа воздуха, в упаковке, которая не нарушена, в температурных условиях — плюс 20 градусов, может храниться до шести месяцев», — заключила она.

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