Специалист Минздрава рассказала о паллиативной помощи в период пандемии

Главный внештатный специалист Минздрава России по паллиативной помощи Диана Невзорова рассказала, как осуществлялась работа с тяжелобольными пациентами в период пандемии коронавируса.

По ее словам, в настоящее время паллиативная помощь оказывается более широкому контингенту больных с хроническими неизлечимыми заболеваниями. Среди них те, кто страдает неврологическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, органной недостаточностью, терминальными циррозами и деменцией. Помимо прочего, речь идет о людях с хроническими заболеваниями легких, нуждающихся в респираторной поддержке.

Как отметила Невзорова, во время распространения COVID-19 большая часть таких медицинских организаций закрылись для посещения, информирует сайт RT.

Специалист уточнила, что некоторые отделения были закрыты и перепрофилированы. Часть работала лишь с инфицированными коронавирусом паллиативными больными. Медик добавила, что отдельных данных по заболеваемости и смертности от СОVID-19 среди таких пациентов нет.

В данный момент в стране функционирует порядка 15 тысяч коек паллиативной медицинской помощи. Больных принимают в более чем одной тысяче кабинетов и 450 отделениях выездной патронажной паллиативной помощи. В целом работает 39 хосписов.