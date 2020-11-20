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    20 ноября 2020, 16:09

    Специалист Минздрава рассказал, что увеличивает риск бесплодия

    Дарья Морозова

    Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, какие факторы увеличивают риск бесплодия. Об этом сообщила «Парламентская газета».
    Специалист Минздрава рассказал, что увеличивает риск бесплодия

    По его словам, замена углеводов трансжирами на 73% повышает вероятность проблем с репродуктивной функцией.

    Он уточнил, что кроме того, в результате возрастает вероятность выкидыша у женщин, а у мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией и ухудшается качество спермы. Кроме того, этот фактор способствует лишнему весу, что тоже мешает забеременеть.

    Также эксперт добавил, что регулярное употребление в пищу мяса птицы увеличивает риск бесплодия на 32%.

    «Сегодняшняя курица выращивается за три дня с помощью гормонов и антибиотиков. Это следствие действий всего общества», — пояснил Аполихин.

    Ранее Министерство здравоохранения России выступило против инициативы о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. Такую идею ранее предложил Аполихин.