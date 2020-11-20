Специалист Минздрава рассказал, что увеличивает риск бесплодия

По его словам, замена углеводов трансжирами на 73% повышает вероятность проблем с репродуктивной функцией.

Он уточнил, что кроме того, в результате возрастает вероятность выкидыша у женщин, а у мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией и ухудшается качество спермы. Кроме того, этот фактор способствует лишнему весу, что тоже мешает забеременеть.

Также эксперт добавил, что регулярное употребление в пищу мяса птицы увеличивает риск бесплодия на 32%.

«Сегодняшняя курица выращивается за три дня с помощью гормонов и антибиотиков. Это следствие действий всего общества», — пояснил Аполихин.

Ранее Министерство здравоохранения России выступило против инициативы о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. Такую идею ранее предложил Аполихин.