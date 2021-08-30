Специалист Минздрава предупредил россиян об опасности сезонной вспышки гриппа

Россиянам лучше привиться от гриппа в этом году из-за риска активной циркуляции вируса, который вызывает эту болезнь в межсезонья. К этому призвал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

«Прошлый год был особенный, мы практически не наблюдали пациентов с гриппозной инфекцией. В этом году многие говорят, что, может быть, будет все так же. Но в этом году и ситуация другая. <…> Риски развития гриппа как моноинфекции или [в сочетании] грипп и ковид, они сохраняются. Поэтому мы призываем вакцинироваться от гриппа», — приводит ТАСС слова Лиознова.

Собеседник отметил, что привиться от гриппа прежде всего стоит людям из группы риска, так как коронавирус продолжает циркулировать в России, и поэтому есть риск перенести сочетанное заражение. Глава НИИ напомнил, что в Россия сейчас живет в период неопределенности. По словам Лиознова, ситуацию будет проще прогнозировать только тогда, когда пандемия коронавируса пройдет несколько сезонов. Он добавил, что в этом году Всемирная организация здравоохранения сообщила производителям вакцин от гриппа о двух новых штаммах возбудителя.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре рассказали, что прививочную кампанию против гриппа могут начать в РФ ранней осенью. Препараты уже начали поступать в медицинские учреждения.