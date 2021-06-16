Специалист Минздрава объяснил, как работает вакцина от COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев в разговоре с Ura.ru объяснил, как работает вакцина от COVID-19. Он рассказал, что она, как и все вакцины, защищает от тяжелых форм течения болезни.

В случае столкновения с большой дозой вирусов (например, в закрытых помещениях, лифтах, кафе) вирус сможет проникнуть в организм вакцинированного человека. Однако за два-три дня иммунитет справится с вирусом. Скорее всего, человек даже не почувствует недомогания.

Тем не менее, вакцинированнымне стоит пренебрегать ношением масок, а также находиться в закрытых помещениях и общественных местах без необходимости, добавил Токарев.