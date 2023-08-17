Здоровье 17 августа 2023, 17:45 Специалист лаборатории нейротехнологий УрФУ Дорогина: сменная работа может привести к развитию рака

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Занятость на сменной работе может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Дорогина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, из-за работы по сменам также может ухудшаться эмоциональное состояние и сокращаться продолжительность жизни. Кроме того, подобная занятость грозит возникновением заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Дорогина отметила, что нарушать привычный ход дня нежелательно из-за особенностей работы циркадных ритмов, сообщило Utro.ru.