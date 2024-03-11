Здоровье 11 марта 2024, 14:27 Специалист китайской медицины Максимов посоветовал заменить кофе на чай пуэр

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Чай пуэр — отличная альтернатива для тех, кто хочет отказаться от кофе. Об этом РИАМО рассказал специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов.

Он объяснил, что пэур — это ферментированный с помощью бактерий и дрожжей крупнолистовой китайский чай. Но он бодрит гораздо сильнее привычной чашки кофе.

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«В чашке пуэра столько же кофеина, сколько в чашке черного или зеленого чая, но нет привычного для зеленого чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект пуэра достаточно высок», — рассказал Сергей Максимов.

Как добавил RT, пить пуэр лучше в первой половине дня, чтобы не испытывать проблемы со сном вечером.

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