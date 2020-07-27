Специалист Гидрометцентра объяснил, как защититься от УФ-излучения

Жителей ряда российских регионов предупредили об «опасном солнце» на этой неделе. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, как защититься от ультрафиолетового излучения.

Она пояснила, что самое мощное вредное воздействие солнечных лучей человек может получить в период с 11 до 15 часов дня. Оно может проявиться в ожогах и тепловом ударе. Для людей, отдыхающий на открытом воздухе весь день, опасность сохраняется до самого вечера. Макарова подчеркнула, что необходимо дозировать солнечные процедуры, информирует телеканал «Звезда».

«Солнце нам очень нужно летом, чтобы запастись витамином D, но в то же время необходимо дозировать свое пребывание на солнце. Индекс ультрафиолетового излучения имеет суточный ход — это середина дня, когда солнце в зените, когда выше всего горизонт», — пояснила она.

Специалист рассказала, что лучше уходить в тень каждые 15 минут, а также носить светлую одежду, головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки. Ограничивать свое пребывание на солнце в целом следует тем, кто находится в южных регионах. Там ультрафиолетовое воздействие как правило выше.