Здоровье 11 сентября 2023, 16:38 Специалист доставки «Прием» Митрошин: стабильный режим питания снижает уровень стресса при офисной работе

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Специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин в беседе с изданием Lenta.ru сообщил, что сбалансированный рацион поможет снизить уровень стресса при работе в офисе.

Он порекомендовал работникам включить в рацион продукты, богатые полиненасыщенными кислотами, витаминами С, D и группы B. Все они благотворно влияют на нервную систему, подавляют действие кортизола, стимулируют мозговую деятельность. Также важно, чтобы в составе продуктов был магний.

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Необходимо употреблять орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и зелень, сообщил Митрошин.