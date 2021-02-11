Специалист дал советы по выбору медицинской маски

При выборе медицинской маски нужно учитывать, как долго предстоит ее использовать. Нюансами поделился доктор биологических наук Алексей Аграновский, сообщило РИА ФАН.

Если маска двуцветная — синего и белого — то ее нужно носить цветной стороной наружу.

«Мне попадался на глаза еще и другой вариант исполнения. Такие маски окрашены в синий и зеленый тона. Их нужно носить наружу более глянцевой стороной», — объяснил специалист.

Одноразовое средство индивидуальной защиты можно носить около двух часов. Однако важно прислушиваться к ощущениям. Если маска измялась или намокла, лучше взять другую.

Многоразовые маски тоже можно использовать. После ношения они стираются и гладятся утюгом. При необходимости длительного ношения они более предпочтительны, заявил биолог.

«Согласитесь, одно дело, когда человек выходит из дома пару раз в день, купить что-нибудь в магазине. Когда же речь идет о работнике магазина, которому приходится весь день проводить в этой маске, то ему нужно подбирать для себя ту, в которой более комфортно», — пояснил Аграновский.

Использовать же, например, воротник своей водолазки вместо маски бессмысленно.