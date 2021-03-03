Кардиолог рассказал, как ягодицы могут спасти от инфаркта

Чтобы снизить риск инфаркта стоит обратить внимание на свой рацион и вести активный образ жизни. Эти два момента являются главными условиями для нормальной работы сердца, рассказал «360» кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

«На первом месте, конечно, нормальное здоровое питание и активный образ жизни — движение. Это два наиглавнейших условия [для снижения риска инфаркта]», — отметил Хорошев.

Он пояснил, что мясные блюда должны быть в рационе здорового человека не чаще двух-трех раз в неделю. В свое питание стоит включать побольше овощей и фруктов. По словам кардиолога, люди, которые едят продукты с высоким содержанием клетчатки, живут дольше. Еще стоит употреблять оливковое масло, яблоки, мандарины или апельсины. Также крайне важно заниматься физическими упражнениями.

«Ходьба — очень хорошее упражнение и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга. Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация — посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы», — подчеркнул Хорошев.

Врач посоветовал заниматься ходьбой на ягодицах. Для этого нужно сесть на пол, а ноги выпрямить или согнуть в коленях. Затем необходимо сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а потом проделать тоже самое назад. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону. При этом выполнять упражнение на ковре нельзя. Кроме того, Хорошев порекомендовал делать упражнение «Золотая рыбка».

«Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног. Таким образом [нужно двигаться] в течение семи-восьми минут», — рассказал кардиолог.

Он добавил, что величайшую роль в здоровье человека играет обычная ходьба. Она помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. Хорошев предупредил, что о проблемах с сердцем может говорить ощущение тяжести за грудиной, сердцебиение и головокружение.