Здоровье 06 июля 2023, 00:20 Спасатели рассказали, как избежать теплового удара в жару Спасатели Ставропольской области посоветовали носить головной убор в жару

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В жаркую погоду стоит чаще бывать в тени, а также носить головные уборы. Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольской области.

В регионе ожидают сильную жару. Температура поднимется до +40 градусов. По словам спасателей, также стоит выбирать одежду из хлопка, написал RT.

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«При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара», — отметили в ведомстве.