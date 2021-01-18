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    18 января 2021, 12:40

    Спасатель назвал тех, кому нельзя купаться на Крещение

    Полина Петрова

    Инструктор по спасению на воде Максим Худобин назвал тех, кому лучше не купаться на Крещение. По его словам, в холодную воду ни в коем случае нельзя заходить при алкогольном опьянении, информирует телеканал «Звезда».
    Спасатель назвал тех, кому нельзя купаться на Крещение

    Специалист подчеркнул, что от спиртных напитков необходимо отказаться как до погружения в прорубь, так и после этого. Купания в морозы запрещены людям, которые имеют хронические заболевания легких и сердца. Также эта процедура противопоказана недавно перенесшим ОРВИ.

    Чтобы избежать болезни после погружения в прорубь с ледяной водой, нужно соблюдать ряд правил.

    «После погружения в прорубь обязательно нужно вытереться насухо, одеться в теплую одежду, выпить теплое питье», — пояснил Худобин.

    Далее необходимо отправиться в теплое место — домой или в специально оборудованные помещения.