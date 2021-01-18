Спасатель назвал тех, кому нельзя купаться на Крещение
Инструктор по спасению на воде Максим Худобин назвал тех, кому лучше не купаться на Крещение. По его словам, в холодную воду ни в коем случае нельзя заходить при алкогольном опьянении, информирует телеканал «Звезда».
Специалист подчеркнул, что от спиртных напитков необходимо отказаться как до погружения в прорубь, так и после этого. Купания в морозы запрещены людям, которые имеют хронические заболевания легких и сердца. Также эта процедура противопоказана недавно перенесшим ОРВИ.
Чтобы избежать болезни после погружения в прорубь с ледяной водой, нужно соблюдать ряд правил.
«После погружения в прорубь обязательно нужно вытереться насухо, одеться в теплую одежду, выпить теплое питье», — пояснил Худобин.
Далее необходимо отправиться в теплое место — домой или в специально оборудованные помещения.