Спасатель назвал тех, кому нельзя купаться на Крещение

Специалист подчеркнул, что от спиртных напитков необходимо отказаться как до погружения в прорубь, так и после этого. Купания в морозы запрещены людям, которые имеют хронические заболевания легких и сердца. Также эта процедура противопоказана недавно перенесшим ОРВИ.

Чтобы избежать болезни после погружения в прорубь с ледяной водой, нужно соблюдать ряд правил.

«После погружения в прорубь обязательно нужно вытереться насухо, одеться в теплую одежду, выпить теплое питье», — пояснил Худобин.

Далее необходимо отправиться в теплое место — домой или в специально оборудованные помещения.