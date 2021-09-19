Спад заболеваемости ковидом спрогнозировали в России

Заболеваемость ковидом может пойти на спад в России к концу января 2022 года. Об этом заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам эксперта, нельзя предсказать начало волны заболеваемости, но можно спрогнозировать спад. Инфекционные заболевания обычно идут волнами. Такая волна при коронавирусе продолжается порядка четырех-шести недель.

«Если она начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — пояснил ТАСС Исаев.

Он добавил, что сейчас в России фиксируется серьезный подъем инфицирования. Гендиректор центра подчеркнул, что в регионах третья волна начала превращаться в четвертую. При этом в столице ситуация с ковидом более спокойная.

Всего за время пандемии российские врачи выявили более семи миллионов случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось более шести миллионов пациентов.