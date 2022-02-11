Создатели «ЭпиВакКороны-Н» заявили, что она не вызывает аллергии

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» не приводит к изменению функции дыхания и к аллергическим реакциям. Об этом в ГНЦ «Вектор» заявили РИА «Новости».

«Вакцина „ЭпиВакКорона-Н“ не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы», — сказано в сообщении.

Также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза.

Клинические исследования препарата «ЭпиВакКорона-Н» при участии добровольцев в возрасте 18–60 лет показали, что вакцина обладает высоким профилем безопасности.

Также в центре «Вектор» сообщили, что антитела к коронавирусу сохранились у 81% добровольцев, получивших две дозы «ЭпиВакКороны-Н», и у 98% тех, кто привился три раза. Об этом написал ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что пандемия коронавируса еще не закончена. По ее словам, миру еще придется столкнуться с новыми вариантами вируса.