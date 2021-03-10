Создатели двух новых российских вакцин от COVID рассказали, как они работают

Новый способ профилактики COVID-19 предложили в Институте биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН). Его специалисты работают над двумя вакцинами от коронавируса.

Директор ИБХ РАН Александр Габибов рассказал газете «Известия», что предложенные институтом препараты станут чем-то средним между уже имеющимися вакцинами — классической от Центра Чумакова, синтетической от «Вектора» и созданного в НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутника V».

За основу первой вакцины специалисты ИБХ РАН взяли вирусоподобные частицы на основе вирионов гепатита B.

«Из них удалены опасные структуры, взята только оболочка, поэтому ни о каком заражении гепатитом речи быть не может. В эту оболочку вставлены фрагменты S-белка коронавируса», — пояснил Габибов.

Он добавил, что в настоящее идет этап разработки. Вакцину тестируют на мышах и хомяках.

Вторым препаратом стала ДНК-белковая вакцина, которая попадает в клетки благодаря жировым микрочастицам — липосомам. После введения в клетку она обеспечивает продуцирование белков патогенов и вызывает иммунную реакцию.

«Это комбинированный препарат, содержащий запакованные в липосомы фрагменты вирусного белка плюс ДНК-копии этих фрагментов. Разработка ведется учеными ИБХ и Центра компетенций НТИ совместно с компанией „Фармсинтез“», — добавил глава института.

Специалистам уже удалось получить иммунный ответ у животных. К доклиническим испытаниям полного цикла они рассчитывают перейти к лету.