Создатель российской вакцины от коронавируса рассказал, когда началась работа над препаратом

Он пояснил, что в январе еще никто не понимал, с чем столкнулся мир. Но на конференции ВОЗ стало понятно, что новый возбудитель опасен для всей планеты.

К тому времени специалисты центра уже три года вели работу над вакциной от вируса ближневосточного респираторного синдрома. Ученые закончили первый этап испытаний и готовились ко второму. Накопленный опыт по работе над этим препаратом позволил действовать быстро для создания новой вакцины.

«Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле», — рассказал Логунов и отметил, что на создание основы препарата ушло всего две недели.

На вопрос о том, почему ВОЗ объявила пандемию только в марте, эксперт заявил, что не готов критиковать организацию. Он напомнил, что ВОЗ часто не получает объективную информацию от других стран. Кроме того, она не решает, как действовать тем или иным государствам.

«ВОЗ, наверное, опаздывает по скорости — закрываем границы, не закрываем, — но это ведь такое политическое решение, которое стремительно не примешь», — пояснил Денис Логунов.

Центр имени Гамалеи использует векторные вакцины. У любого респираторного вируса, который не так опасен для человека, ликвидируют две части генома. После этого он неспособен размножаться, но может проникать в клетки человека и вносить туда все, что «встроят» в геном создатели. В случае с коронавирусом речь идет об S-белке. Возбудитель доставляет его в клетку, а через две недели исчезает. При этом на белок коронавируса идет реакция организма и вырабатывается иммунный ответ. По такому же принципу действует вакцина от лихорадки Эбола.

«Мы колем вакцину в два этапа — сначала один вектор, потом другой. Такая схема известна в мире — я думаю, сейчас ее не используют по каким-то экономическим причинам. Но в нашей ситуации мы понимаем, что двукратное введение лучше однократного. Мы это проверяли на вакцинах от MERS и вируса Эбола», — пояснил Денис Логунов.

Клинические испытания вакцины центра имени Гамалеи прошли в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко 17 июня.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что 15 июля из больницы выписали первую группу из 18 добровольцев, которым поставили вакцину. 20 июля домой отпустили еще 20 человек, которым препарат ввели дважды.

По словам Тарасова, сейчас у пациентов действительно развивается иммунитет в ответ на введенный препарат. Но говорить об эффективности вакцины еще рано. По словам специалиста, нужно проанализировать все данные о здоровье добровольцев. Это займет около двух недель, после чего результаты передадут в Минздрав.