Создатель «Новичка» пообещал выпустить лекарство от ковида

Российский ученый Леонид Ринк, один из разработчиков вещества класса «Новичок», займется выпуском лекарственного препарата для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Противовирусное средство получит название «Иммофон».

Химик рассказал, что готовит к выпуску лекарство, основанное на советском препарате «Диуцифон». По словам Ринка, препарат может применяться для борьбы не только с COVID-19, но и другими вирусными инфекциями.

Ученый утверждает, что оригинальный препарат, который был синтезирован в 1967 году, в отличие от современного аналога под его авторством, плохо растворялся в воде. «Иммофон» не будет иметь этого недостатка, но, как и «Диуцифон», будет эффективен.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы», — рассказал Ринк в беседе с РИА Новости.

Препарат, в частности, можно будет применять для лечения ревматойдного артрита, псориаза, красной волчанки, различных заболеваний легких, склеродермии. «Иммофон» уже испробован на пожилых пациентах-добровольцах.

Известная телеведущая и врач Елена Малышева ранее призвала граждан из группы риска сделать прививку от коронавируса. Реакция организма на вакцину несравнима с последствиями от заболевания инфекцией, отметила она.